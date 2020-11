Iberdrola apresenta plano para investir 75.000 ME até 2025

A empresa, que também está presente em Portugal, pretende "antecipar e aproveitar as oportunidades da revolução energética com que se defrontam as principais economias do mundo".

Na apresentação do seu Plano 2020-2025, a Iberdrola indicou que do investimento total previsto de 75.000 milhões de euros, cerca de 90%, ou 68.000 milhões de euros, será "orgânico" (realizado na própria empresa) e pretende a consolidação do modelo de negócio baseado em "mais energias renováveis, mais redes, mais armazenamento e soluções mais inteligentes para os seus clientes".

O restante, 7.000 milhões de euros, corresponde à recentemente anunciada aquisição da empresa norte-americana PNM Resources.

O grupo espera obter uma margem bruta de exploração (EBITDA) de 15.000 milhões de euros até 2025, o que significa um acréscimo de 5.000 milhões de euros face a 2019, registando um crescimento médio anual acumulado de 7%.

A Iberdrola acredita que poderá gerar lucros que chegariam aos 5.000 milhões de euros em 2025, depois de um crescimento anual durante o período do plano entre 6% e 7%.

O plano de investimentos será dirigido "principalmente às energias renováveis" e está focado em "países com ambições climáticas e classificação A": cerca de 14.300 milhões serão destinados à Espanha e, por sua vez, os Estados Unidos e o Reino Unidos terão 34.000 milhões.

A Iberdrola avança que os investimentos em renováveis permitirão à empresa atingir 60 gigawatts (GW) em 2025, após ter alcançado 44 GW de capacidade instalada em 2022.

O grupo espanhol também pretende crescer na área da energia solar fotovoltaica, com uma previsão de 16 GW instalados no final do período e "reforçar a sua liderança" na energia eólica e hidroelétrica `onshore`, com 26 GW e 14 GW instalados em 2025, respetivamente.

A Iberdrola assegura que as redes continuam a ser consideradas pelo grupo como "um fator chave na eletrificação da economia e dinamização dos territórios".

A empresa vai dedicar 40% dos seus investimentos orgânicos a redes -- mais de 27.000 milhões -, o que colocará a base de ativos regulados do grupo em 4.000 milhões de euros em 2025.

No final de 2025, a empresa prevê alcançar 60 milhões de contratos com clientes em todo o mundo (42 milhões no final de 2019), aos quais promete oferecer "soluções inteligentes e inovadoras na área residencial".

Durante a conferência com analistas, o presidente da Iberdrola, Sánchez Galán referiu-se à crise desencadeada pelo coronavírus, "sem precedentes no mundo", e disse que só se vai sair dela com mais investimento e apoio para aqueles que ficaram numa situação pior.

Segundo números dados pela empresa, o grupo Iberdrola fornece energia para aproximadamente 100 milhões de pessoas em vários países, como Espanha, Reino Unido (ScottishPower), Estados Unidos (AVANGRID), Brasil (Neoenergia), México, Alemanha, Portugal, Itália ou França.