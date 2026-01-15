Iberdrola constroi dois parques eólicos no Tâmega com financiamento de 175 ME

O projeto inclui a construção de dois novos parques eólicos com uma capacidade combinada de 274 Megawatts (MW), que serão integrados no complexo hidroelétrico de armazenamento por bombagem do Tâmega, da Iberdola, no norte de Portugal.

De acordo com a empresa espanhola de energia, os novos parques eólicos terão a capacidade para fornecer "energia limpa a mais de 400.000 pessoas".

O empréstimo é apoiado por uma garantia concedida pela Cesce, a agência espanhola de crédito à exportação, para apoiar projetos ecológicos, sendo que contribui para os objetivos do BEI em matéria de ação climática e coesão, bem como para o plano REPowerEU, o qual visa reduzir a dependência das importações de combustíveis fósseis.

Esta é a segunda operação da Iberdrola financiada pelo BEI e apoiada por uma garantia da Cesce, que visa apoiar projetos ecológicos realizados por empresas espanholas fora de Espanha.

A primeira operação foi o parque eólico `offshore` Windanker da Iberdrola, que se encontra atualmente em fase de construção nas águas alemãs do mar Báltico.

O novo projeto, denominado Hibridização Eólica do Tâmega, prevê a ligação dos parques eólicos a três centrais hidroelétricas que já abastecem o complexo hidroelétrico de armazenamento por bombagem do Tâmega: Gouvães, Daivões e Alto Tâmega, situadas no rio Tâmega, perto do Porto.

"A hibridização das duas tecnologias permite que a energia eólica e a energia hidroelétrica partilhem a mesma infraestrutura de ligação à rede elétrica, otimizando a integração das energias renováveis, reduzindo o número de infraestruturas e minimizando o impacto ambiental", lê-se em comunicado.