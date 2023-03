IBM quer atingir este ano meta de 40 postos de trabalho criados em Portalegre

Em declarações aos jornalistas, o presidente da IBM Portugal, Ricardo Martinho, explicou que este é um projeto que está a ser desenvolvido em Portalegre pela Softinsa, empresa subsidiária da IBM Portugal, tendo já sido criados na cidade alentejana "20 postos de trabalho" qualificados.

O projeto está em curso no Bioenergy and Business Incubator of Portalegre (BioBip), um espaço dedicado às empresas situado no Campus do IPP.

O protocolo de cooperação para a criação deste projeto em Portalegre foi assinado em 25 de novembro de 2020, entre o município, o IPP e a Softinsa.

"Trabalhámos, desde o início, com o IPP para trazermos para aqui um centro de inovação e desenvolvimento, através da nossa subsidiária que é a Softinsa", disse o presidente da IBM Portugal.

Ricardo Martinho explicou ainda que, em Portalegre, o projeto tem como objetivo prestar serviços "nas áreas da sustentabilidade, transformação digital e `cloud` híbrida", dando respostas a clientes nacionais e internacionais.

Questionado pelos jornalistas sobre o valor total deste investimento, o mesmo responsável escusou-se a avançar valores, limitando-se a indicar que uma grande parte dos postos de trabalho foi ocupada por jovens formados no IPP.

"Não falamos normalmente de números, porque o investimento está associado àquilo que é o nosso dia-a-dia. Aquilo que nós investimos foi na nossa palavra de trazer as pessoas e de chegarmos ao mínimo de 40 pessoas até ao final deste ano de 2023", disse.

Ricardo Martinho acrescentou ainda que escolheram Portalegre para desenvolver este projeto pelo "entusiasmo" manifestado pelo município e pelo Politécnico, assim como devido ao "dinamismo e força de vontade" das entidades locais e da IBM em "fazer acontecer".

"Nós [IBM] temos este objetivo de trazer inovação para o interior do país. Queremos fazer esta mudança dos grandes polos, porque achamos que podemos dar, não só uma oportunidade ao grande talento que é formado no interior do país, mas também uma melhor qualidade de vida. Esta tem sido uma aposta dos últimos anos da IBM", sublinhou.

O presidente da IBM Portugal disse ainda que este é o 5.º centro que a empresa possui no país e que, este ano, espera abrir o 6.º numa outra zona de Portugal.