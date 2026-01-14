ICAD alerta que agravamento do vício do jogo exige "medidas eficazes"

Numa audição na Comissão de Economia e Coesão Territorial, Joana Teixeira referiu que as medidas para regular a publicidade ao jogo serão apresentadas "em breve", defendendo limites aos horários e maior atenção ao impacto das redes sociais nos jovens.

"As várias medidas estão, neste momento, a ser estudadas e irão ser apresentadas em breve e numa altura que seja também pertinente", salientou, na audição requerida pelo Livre, no contexto da discussão sobre a regulação da publicidade e do patrocínio ligados aos jogos e apostas.

Entre as soluções em análise, destacou que "mais do que a proibição", poderá ser determinante "a redução dos horários em que a publicidade é feita, para não haver a possibilidade dos menores estarem a observar".

"Nas redes sociais e nos `influencers` é mais complicado", lembrou, indicando que estes conteúdos promovem "ganhos fáceis e um estilo de vida fácil de conseguir através do jogo", o que os torna especialmente perigosos para pessoas vulneráveis.

A presidente do ICAD insistiu que o tema exige coordenação interministerial.

"Não é uma questão puramente técnica. Temos que envolver aqui outros setores de outros ministérios para termos uma ação mais concertada", precisou.

Sobre o risco de migração para o jogo ilegal, Joana Teixeira mostrou-se cautelosa: "Se nós não temos evidência científica que comprove que isso é realmente uma questão, eu não posso nem dizer que sim ou que não".

A responsável destacou ainda programas já em curso, como "Eu e os Outros", "Não jogues com o teu futuro" e "What`s UP Tu Decides", reforçando que o ICAD está "muito atento a esta problemática" e apresentará "mais medidas estruturadas em breve".

Anunciou ainda a criação do Fórum do Jogo, prevista para o primeiro semestre, e a inclusão, nas comunidades terapêuticas, de "um programa específico para o tratamento das perturbações de jogo", até aqui centradas em álcool e drogas ilícitas.

"Neste conselho interministerial, que irá ser convocado agora no primeiro semestre, também iremos debater as medidas que podem ser implementadas e iremos aqui também apresentar as que já temos", adiantou.

A presidente do ICAD avisou, no entanto, que, antes de serem postas em prática, as medidas têm de ser planeadas, para não "gastar recursos que são limitados".

"O Orçamento do Estado não estica e, portanto, nós temos que conseguir gerir da melhor forma, em benefício do serviço público, o nosso orçamento, de forma a implementar medidas com caráter que realmente sejam eficazes", sublinhou.

Em termos de tratamento, indicou que "o número de utentes em tratamento ambulatório na rede pública de comportamentos aditivos e dependências tem vindo a crescer", passando de 358 pessoas em 2023 para 548 em 2024, "a maioria homens" e com maior prevalência entre os 25 e os 34 anos.

Em relação ao paralelismo entre álcool e jogo, Joana Teixeira considerou que "as semelhanças são enormes", mas apontou a "uma maior sensibilidade que existe para o caráter patológico que pode advir do jogo", enquanto "o álcool está muito mais normalizado" na sociedade.