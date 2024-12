Ifo prevê crescimento do PIB alemão de 0,4% em 2025 em cenário pessimista

"Ainda não é claro, nesta fase, se a atual fase de estagnação é uma fraqueza temporária ou uma mudança permanente e, portanto, dolorosa na economia", diz o chefe de pesquisa económica do Ifo, Timo Wollmershäuser, referindo-se às atuais previsões do instituto apresentadas hoje, que apresentam dois cenários possíveis.

Segundo Wollmershäuser, a má situação das encomendas, para a qual também contribuiu a política monetária restritiva na Europa e em muitos mercados, está a pesar sobre a economia alemã.

No entanto, entretanto, o poder de compra regressou e a pressão inflacionista continuará a diminuir também na Alemanha, prevê o especialista.

Nos dois cenários apresentados, o Instituto Ifo prevê uma inflação de 2,3% em 2025 e de 2,0% em 2026.

"O fator decisivo será se a economia alemã, orientada para a exportação, poderá voltar a beneficiar do crescimento noutros países", afirma Wollmershäuser.

Para os próximos dois anos, o Ifo prevê um crescimento de 1,2% na zona euro, mais de 4% na China e cerca de 2,5% nos Estados Unidos.

No entanto, as exportações alemãs de mercadorias estão cada vez mais desligadas do desenvolvimento económico global e a Alemanha perdeu significativamente a sua competitividade, especialmente na indústria e sobretudo fora da Europa, salienta o especialista.

No cenário mais pessimista, esta fraqueza conduz a uma desindustrialização progressiva. As empresas industriais deslocalizam a produção e os investimentos para o estrangeiro.

Devido à deslocação estrutural da indústria para mais serviços, o crescimento da produtividade permanece fraco e é de esperar um aumento temporário do desemprego.

A lenta recuperação do consumo privado e do setor da construção poderá dar um ligeiro impulso ao crescimento.

No cenário mais otimista, uma política económica mais fiável ajudará as empresas industriais a expandir novamente as suas capacidades de produção e a investir mais e a reduzir os postos de trabalho, por exemplo, através de incentivos fiscais.

Neste cenário, os incentivos ao trabalho também melhorariam, mais pessoas trabalhariam em geral e os empregados trabalhariam mais horas. Isto, por sua vez, impulsionaria o consumo privado e levaria a uma redução da taxa de poupança.