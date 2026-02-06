IGCP anuncia para quarta-feira leilões de até 1.250 ME em dívida a 3 e 10 anos

Num comunicado hoje divulgado, o IGCP, Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública precisa que as maturidades das OT a serem leiloadas são em 15 de junho de 2029 (três anos e quatro meses) e em 13 de junho de 2036 (10 anos e quatro meses).

O montante global destes dois leilões de OT é entre 1.000 milhões de euros e 1.250 milhões de euros, adianta o IGCP.

Os leilões vão realizar-se no próximo dia 11 de fevereiro pelas 10:30 horas.

No último boletim mensal do IGCP, a agência precisa que em 31 de dezembro o saldo vivo de Obrigações do Tesouro apresentou um decréscimo de 1.821 milhões de euros face a novembro, resultante de recompras efetuadas no último mês de 2025.

Em 28 de janeiro, o IGCP colocou 1.500 milhões de euros, montante máximo indicativo, em Obrigações do Tesouro a cerca de seis e nove anos às taxas de juro de 2,572% e 3,058%, respetivamente.