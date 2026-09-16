IGCP coloca 1.000 ME em dívida a 12 meses à taxa média de 3,102%

Segundo a página do IGCP - Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública na agência Bloomberg, a procura atingiu 2.215 milhões de euros, 2,22 vezes o montante colocado, e o preço médio foi de 96,958%.

Para hoje, o IGCP tinha anunciado a realização de um leilão de Bilhetes de Tesouro (BT) a 12 meses, com um montante indicativo de entre 1.000 e 1.250 milhões de euros.

O anterior leilão de BT foi realizado em 15 de julho, quando o IGCP colocou 1.005 milhões de euros a 12 meses, à taxa de juro média de 2,682%. A procura atingiu 2.440 milhões de euros, 2,43 vezes o montante colocado, e o preço médio foi de 97,36%.