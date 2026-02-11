IGCP coloca 1.381 ME em dívida a 3 e 10 anos a 2,178% e 3,142%

Segundo a página do IGCP, Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública na agência Bloomberg, em `OT 1,95% - 15Jun2029` (cerca de três anos) foram colocados 708 milhões de euros à taxa de juro de 2,178% e a procura atingiu 1.612 milhões de euros, 2,28 vezes o montante colocado.

Em dívida a cerca de 10 anos, o IGCP colocou 673 milhões de euros em `OT 3,25% - 13Jun2036` à taxa de juro de 3,142% e a procura atingiu 1.357 milhões de euros, 2,02 vezes o montante colocado.

Para hoje, o IGCP tinha anunciado dois leilões de Obrigações do Tesouro (OT), com vencimento em 15 de junho de 2029 (três anos e quatro meses) e em 13 de junho de 2036 (10 anos e quatro meses), com um montante indicativo global entre 1.000 milhões de euros e 1.250 milhões de euros.

Este ano, em 28 de janeiro, o IGCP colocou 1.500 milhões de euros, montante máximo indicativo, em OT a cerca de seis e nove anos às taxas de juro de 2,572% e 3,058%, respetivamente.