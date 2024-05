IGCP realiza dois leilões de até 1.500 milhões de euros em dívida a seis e a 12 meses na próxima semana

Em comunicado, o IGCP - Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública anunciou hoje que vai realizar no próximo dia 15 de maio dois leilões de linhas de BT com maturidades em 22 de novembro de 2024 e 16 de maio de 2025, com um montante indicativo global entre 1.250 milhões de euros e 1.500 milhões de euros.

No final de março, o IGCP informou que irá emitir, neste trimestre, um montante superior em dívida de longo prazo e inferior em dívida de curto prazo face ao inicialmente previsto.

O IGCP cortou a previsão de financiamento através de BT para 4,7 mil milhões de euros, contra a estimativa inicial de 6,1 mil milhões de euros.

No primeiro leilão, com BT a três meses e 11 meses, em 17 de abril, o IGCP colocou 1.580 milhões de euros com taxas de juro médias de 3,769% e 3,457%, respetivamente, prevendo ainda um último leilão para 19 de junho, com as mesmas maturidades.