IGCP realiza na quarta-feira leilões de dívida a seis meses e 12 meses

Em comunicado divulgado hoje, a agência que gere a dívida pública portuguesa anuncia que "vai realizar no próximo dia 20 de março pelas 10:30 horas dois leilões das linhas de BT [Bilhetes do Tesouro] com maturidades em 20 de setembro de 2024 e 21 de março de 2025".

O leilão tem um montante indicativo global entre 1.250 milhões e 1.500 milhões de euros.

No último leilão comparável, em 17 de janeiro, no prazo a seis meses, foram colocados 565 milhões de euros à taxa de juro média de 3,660%, tendo a procura atingido 1.265 milhões de euros, 2,24 vezes o montante colocado.

A 12 meses, Portugal colocou 1.065 milhões de euros à taxa média de 3,279%, tendo a procura totalizado 1.810 milhões de euros, 1,7 vezes o montante colocado.

O IGCP já colocou 3.188 milhões de euros em dívida de curto prazo desde o início deste ano, através de um leilão com três linhas, em janeiro, e de um leilão duplo, em fevereiro.

No primeiro trimestre deste ano, a agência previa arrecadar, no total, 4.000 milhões de euros e 4.750 milhões de euros em emissões do Bilhetes do Tesouro.