Ilha do Corvo sem abastecimento de mercadorias por via marítima há quase um mês

O navio de abastecimento Thor voltou a não atracar este domingo no porto comercial do Corvo. Há quase um mês que a ilha está sem abastecimento de mercadorias por via marítima. A população e os empresários queixam-se da falta de bens.A ilha do Corvo, a menor do arquipélago dos Açores, está sem a única linha de abastecimento marítimo desde o final do mês passado.A situação tem causado preocupação junto da população, que aguarda a chegada de alguns bens a poucos dias do Natal.Em entrevista à RTP, um dos empresários da ilha revelou a sua desilusão com uma situação que, no seu entender, não tem qualquer explicação.Ainda recentemente, o Partido Popular Monárquico (PPM) emitiu um comunicado em que acusava o comandante do navio Thor de negligência. O partido pediu mesmo a intervenção urgente do Fundo Regional de Coesão, entidade responsável pelo fretamento do navio.