Impresa reduz prejuízos para 4 ME no primeiro semestre

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Impresa adianta que as receitas totais do grupo "atingiram 86,6 milhões de euros, refletindo um crescimento de 0,7% face ao primeiro semestre de 2023, impulsionadas pelas vendas de conteúdos e de publicidade".

No semestre em análise, a Impresa registou um resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) de 4,5 milhões de euros, "o valor mais elevado desde 2021 e um aumento de 57,7% face aos primeiros seis meses de 2023".

Os custos operacionais foram reduzidos em "um milhão de euros, uma diminuição de 1,2% relativamente ao registado no primeiro semestre do ano passado".

No final do semestre, "a dívida remunerada líquida da Impresa foi de 142,8 milhões de euros, o que representa uma redução de 1,7%" em termos homólogos.