Incubadora do Politécnico da Guarda recebe terceira `startup` americana

"A Solo vai desenvolver na Guarda uma plataforma digital interativa que irá fazer corresponder as competências creditadas de estudantes e de trabalhadores de todo o mundo aos perfis profissionais que estejam a ser procurados em cada momento por empresas e instituições do mercado global", revelou o Instituto Politécnico da Guarda (IPG) numa nota enviada à agência Lusa.

A `startup` Solo, que se instala em 23 de setembro, será a terceira empresa tecnológica com capital dos Estados Unidos da América a vir este ano para a Incubadora de Empresas Desnuclearizada do IPG, depois da Seed by Seed e da AG-Transformer.

O presidente do IPG, Joaquim Brigas, salientou que "a forma como a Solo está a desenvolver a sua plataforma tem potencial para revolucionar a forma como alunos e trabalhadores de todo o mundo poderão abordar os seus estudos e a formação ao longo da vida".

O dirigente sustentou que está previsto no acordo entre a Incubadora de Empresas Desnuclearizada e a Solo que, uma vez desenvolvidos os dispositivos tecnológicos necessários ao funcionamento da plataforma, seja implementado um projeto-piloto no Politécnico da Guarda, que terá a duração de um ano letivo.

"Concluída a fase de testes, e realizados os ajustamentos e melhorias que sejam necessários, a empresa passará então a promover a adoção da sua plataforma ao nível global e irá explorar o desenvolvimento e incorporação de novas valências", assinalou o presidente do IPG.

Em qualquer destas fases, a Solo contará com a colaboração de investigadores e de estudantes do Politécnico da Guarda.

Joaquim Brigas considerou que a forma como o IPG concebeu a sua incubadora desnuclearizada está "a revelar-se muito apta para atrair, não só ideias com alto potencial, mas também investimento estrangeiro muito qualificado e talento empreendedor para esta região do interior".

Para o dirigente, "com este contributo palpável para um sistema empreendedor local cada vez mais expressivo, o Politécnico da Guarda reforça o seu papel de dinamizador económico e social de toda a região".

A Solo é uma empresa lançada pelo investidor norte-americano Sudesh Sangelkar, fundador e CEO da SPARK+ Technologies, e que oferece soluções baseadas em tecnologia Blockchain aos mercados dos Estados Unidos e da Ásia.