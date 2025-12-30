Indexante dos apoios sociais sobe para 537,13 euros em 2026

Esta portaria confirma assim o valor do IAS, que é calculado com base na taxa de crescimento médio anual do Produto Interno Bruto (PIB) nos últimos dois anos, terminados no 3.º trimestre, bem como a inflação média dos últimos 12 meses, sem habitação, referente a novembro.

A taxa de atualização, tendo em conta a fórmula definida na lei, é de 2,80%, pelo que o IAS sobe de 522,50 euros para 537,13 euros.

O IAS serve de base a um grande número de prestações sociais, nomeadamente no que toca ao subsídio por doença, subsídio de desemprego ou o rendimento social de inserção, bem como para o abono de família, acesso a bolsas de estudo, ou para o complemento solidário para idosos, entre outras.