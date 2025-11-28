Indexante dos Apoios Sociais sobe para cerca de 537 euros em 2026

A fórmula de atualização do IAS tem em conta a taxa de crescimento médio anual do Produto Interno Bruto (PIB) nos últimos dois anos, terminados no 3.º trimestre, bem como a inflação média dos últimos 12 meses, sem habitação, referente a novembro.

Deste modo, com base nos dados divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), e tendo em conta que a atualização é arredondada à primeira casa decimal, o IAS vai subir 2,8% em 2026 para 537,13 euros, segundo os cálculos da Lusa.

Trata-se de um aumento de 14,63 euros face aos atuais 522,50 euros atualmente em vigor.

O IAS serve de base a um grande número de prestações sociais, nomeadamente no que toca ao subsídio por doença, subsídio de desemprego ou o rendimento social de inserção, bem como para o abono de família, acesso a bolsas de estudo, ou para o complemento solidário para idosos, entre outras.