Indígenas do Brasil protestam contra exportação de cereais em rios da Amazónia

Centenas de indígenas estão há duas semanas a protestar junto a instalações da gigante norte-americana Cargill, no norte do Brasil, contra a dragagem e a exploração dos rios da Amazónia para exportar cereais.

Lusa /
Foto: un.org

Há meses que as comunidades indígenas brasileiras denunciam a expansão portuária em rios que consideram vitais para o seu modo de vida, uma queixa já expressa na COP30, conferência climática realizada em Belém, em novembro, sob a presidência do líder brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva.

"O governo está a abrir os nossos territórios a inúmeros projetos (...) para impulsionar o agronegócio", declarou a líder indígena Auricelia Arapiuns à agência de notícias France-Presse (AFP) numa mensagem vídeo a partir da cidade portuária de Santarém, no estado do Pará, que acolheu a COP30.

"Estamos aqui há 14 dias, mas esta luta não começou hoje. Estamos a ocupar a Cargill para chamar a atenção para o problema e para que o governo apresente uma proposta", acrescentou.

Segundo a organização de defesa ambiental Amazon Watch, aproximadamente 700 indígenas de 14 comunidades participaram no protesto quarta-feira.

Os manifestantes impediram a entrada e saída de camiões do terminal, afirmou a Cargill num comunicado enviado à AFP, acrescentando que a empresa não tinha autoridade nem controlo sobre as reivindicações.

A multinacional agroindustrial, com sede no Minnesota, no centro-norte dos Estados Unidos, tem operações de logística agrícola em todo o Brasil, onde emprega cerca de 11 mil pessoas.

Os manifestantes exigem a revogação de um decreto assinado por Lula da Silva em agosto, que designa os principais rios da Amazónia como vias navegáveis prioritárias para a navegação e a expansão dos portos privados.

Os indígenas exigem ainda o cancelamento de um concurso federal, publicado em dezembro, no valor de 74,8 milhões de reais (12 milhões de euros), para a gestão e dragagem do rio Tapajós, um importante afluente do Amazonas.

O Ministério dos Portos brasileiro declarou em janeiro que o contrato com uma empresa para dragagens de manutenção era necessário para "aumentar a segurança da navegação (...) e garantir maior previsibilidade nas operações de transporte de carga e passageiros".

O Brasil é o maior exportador mundial de soja e milho e, nos últimos anos, tem optado pelos portos fluviais do norte para reduzir o custo da exportação de cereais.

