INE confirma abrandamento da inflação para 1,9% em janeiro

A taxa de variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) em janeiro foi inferior em 0,3 pontos percentuais (p.p.) à observada no mês anterior, indica o INE.

As classes com maiores contributos positivos para a variação homóloga do IPC foram os produtos alimentares e bebidas não alcoólicas e os restaurantes e serviços de alojamento.

No que diz respeito à variação mensal, o IPC registou uma taxa de variação de -0,7%. "Entre as contribuições positivas relevantes, realçam-se os sub-subgrupos do Restaurantes, cafés e estabelecimentos similares, do Peixe, vivo, fresco, refrigerado ou congelado, dos Lares residenciais para idosos e deficientes, dos Vinhos de uva e das Rendas efetivamente pagas pelos inquilinos pela residência principal", especifica o gabinete de estatística.

Já nas contribuições negativas, "destacam-se os sub-subgrupos do Vestuário, em consequência do habitual período de saldos de fim de época, dos Hotéis, motéis, estalagens e outros serviços de alojamento, do Transporte aéreo de passageiros, internacional e do Calçado para senhora".

Segundo este destaque, a inflação subjacente, que exclui produtos mais voláteis como alimentos não transformados e energia, desacelerou para 1,8%, face a 2,1% em dezembro de 2025.

O INE indica ainda que a "variação do índice relativo aos produtos energéticos foi -2,2% (-2,4% no mês anterior) e o índice referente aos produtos alimentares não transformados registou uma variação de 5,8% (6,1% em dezembro de 2025)".

É de salientar que com este IPC, de janeiro de 2026, "inicia-se uma nova série deste indicador, com base 100 em 2025. Adicionalmente, foram também efetuadas as habituais atualizações anuais da amostra e da estrutura de ponderação do IPC".