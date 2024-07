INE confirma abrandamento da subida dos preços para 2,8% em junho

"A variação homóloga do IPC foi 2,8% em junho de 2024, taxa inferior em 0,3 p.p. à registada no mês anterior. Com arredondamento a uma casa decimal, esta taxa coincide com o valor da estimativa rápida divulgada a 28 de junho", refere o INE numa nota hoje divulgada.

O indicador de inflação subjacente (índice total excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos) em junho foi revisto em alta em 0,1 p.p., para 2,4%, contra 2,7% em maio.

Em junho, a variação do índice relativo aos produtos energéticos foi confirmada em 9,4%, contra 7,8% um mês antes.

O índice relativo aos produtos alimentares não transformado abrandou para 1,8% (2,5% em maio), tendo sido revisto em baixa face aos 2,0% estimados no final de junho.

Em termos mensais, o IPC apresentou uma variação nula, depois de subidas de 0,2% em maio e de 0,3% um ano antes.

Também a variação média dos últimos 12 meses foi confirmada em 2,5%, o equivalente a uma descida de 0,1 p.p. face à média nos 12 meses anteriores a maio.

Sem produtos alimentares não transformados e energéticos, a taxa de variação média a 12 meses foi de 3,0%, enquanto a variação mensal foi de -0,2%, contra 3,3% e 0,3% no mês de maio, respetivamente.

Quanto ao Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) português, este registou uma variação homóloga de 3,1%, em linha com o estimado no final de junho. Este valor foi inferior em 0,7 p.p. ao registado em maio, mas superior em 0,6 p.p. ao estimado pelo Eurostat para a área do Euro (em maio a taxa em Portugal tinha sido superior à da área do Euro em 1,2 p.p.).

"Esta desaceleração deve-se em grande medida à redução dos preços dos hotéis, cuja aceleração registada em maio se deveu essencialmente a um evento cultural de dimensão relevante ocorrido em Lisboa", explica o INE.

Sem produtos alimentares não transformados e energéticos, o IHPC em Portugal foi de 2,7% em junho, contra 3,6% em maio e abaixo da taxa correspondente para a área do Euro, estimada em 2,8%.

Em junho, o IHPC registou uma variação mensal de -0,3% (1,0% no mês anterior e 0,4% em junho de 2023) e uma variação média dos últimos 12 meses de 3,2% (3,3% no mês precedente).