INE confirma aceleração da subida dos preços para 2,3% em março

Com arredondamento a uma casa decimal, a taxa de variação do Índice de Preços no Consumidor (IPC) hoje avançada pelo INE confirma o valor da estimativa rápida divulgada em 28 de março.

O indicador de inflação subjacente (índice total excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos) registou uma variação homóloga de 2,5%, taxa superior em 0,4 pontos percentuais à registada em fevereiro. A variação do índice relativo aos produtos energéticos aumentou para 4,8%.

Em março, nas classes com maiores contribuições positivas, destacam-se a dos Transportes, dos Restaurantes e hotéis e da Habitação, água, eletricidade, gás e outros combustíveis. Em sentido contrário, destacam-se as contribuições negativas dos acessórios, equipamento doméstico e manutenção corrente da habitação e do vestuário e calçado.

Em março de 2024 registou-se um aumento de 2,0% no nível absoluto de preços (aumento de 1,7% em março do ano

anterior). A conjugação destas variações resultou no aumento da taxa de variação homóloga do IPC para 2,3% (2,1% em

fevereiro)

Excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos, o IHPC em Portugal atingiu uma variação homóloga de 2,8% em março (2,4% em fevereiro), inferior à taxa correspondente para a área do Euro (estimada em 3,1%).



O IHPC registou uma variação mensal de 2,3% (0,2% no mês anterior e 2,0% em março de 2023) e uma variação média dos últimos doze meses de 3,8% (4,3% no mês precedente).

Em março, o IPC registou uma variação média dos últimos doze meses de 2,9% (3,3% no mês anterior).