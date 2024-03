INE confirma estimativa. Inflação abrandou em fevereiro para 2,1%

A inflação em fevereiro fica, assim, 0,2 pontos percentuais abaixo da de janeiro.





O indicador de inflação subjacente (índice total excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos) registou uma variação homóloga de 2,1%, taxa inferior em 0,3 pontos percentuais à registada em janeiro.







Por sua vez, o INE confirma que a variação do índice relativo aos produtos energéticos aumentou para 4,3% (0,2% no mês precedente) e o índice referente aos produtos alimentares não transformados desacelerou para 0,8% (3,1% no mês anterior), "parcialmente em consequência do efeito de base associado ao aumento de preços registado em fevereiro de 2023", segundo explica o INE





Em termos mensais, o IPC apresentou uma variação nula em fevereiro (idêntica no mês precedente e 0,3% em fevereiro de 2023). Quanto à variação média dos últimos 12 meses diminuiu para 3,3% (3,8% em janeiro), sendo que, excluindo do IPC os produtos alimentares não transformados e energéticos, a taxa de variação média foi 4,2% (4,6% no mês anterior).





Já o Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) português registou uma variação homóloga de 2,3%, valor inferior em 0,2 pontos percentuais ao registado no mês anterior e 0,3 pontos percentuais abaixo do valor estimado pelo Eurostat para a área do Euro (diferença igual à registada no mês anterior).



Excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos, o IHPC em Portugal atingiu uma variação homóloga de 2,4% em fevereiro (2,7% em janeiro), inferior à taxa correspondente para a área do Euro (estimada em 3,3%).



O IHPC registou uma variação mensal de 0,2% (-0,2% no mês anterior e 0,4% em fevereiro de 2023) e uma variação média dos últimos 12 meses de 4,3% (4,9% no mês precedente).





Segundo o INE, a classe com maior contributo positivo para a taxa de variação mensal do índice total foi a das Comunicações, com uma variação de 5,7% (-0,3% no mês anterior e 4,4% em fevereiro de 2023). Este dado é justificado pelo aumento dos preços em mais de 4% em fevereiro por parte das operadoras de telecomunicações MEO, NOS e Vodafone.



Em sentido inverso, a classe com maior contributo negativo para a variação mensal do IPC foi a do Vestuário e calçado, com uma variação de -6,7% (-15,3% em janeiro e -6,0% em fevereiro de 2023), refletindo o habitual período de descontos de fim de coleção.