INE confirma subida da inflação para 2,1% em fevereiro

Em fevereiro, a taxa de variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor foi superior em 0,2 pontos percentuais à do mês anterior, indica o INE.

O indicador de inflação subjacente, que exclui produtos mais voláteis como alimentos não transformados e energia, acelerou para 1,9%, mais 0,1 pontos percentuais do que em janeiro.

No mês em análise, a variação do índice relativo aos produtos energéticos manteve-se em -2,2%, enquanto o índice referente aos produtos alimentares não transformados registou uma variação de 6,7% (5,8% no mês anterior).



Em termos mensais, face a janeiro, o IPC registou uma taxa de variação de 0,1% (-0,7% em janeiro e -0,1% em fevereiro de 2025).



Quanto à variação média dos últimos 12 meses, foi de 2,3%, um valor idêntico ao do mês anterior.



O IHPC registou uma variação mensal de 0,1% (-1,0% no mês anterior e -0,1% em fevereiro de 2025) e uma variação média dos últimos 12 meses de 2,1% (valor idêntico no mês precedente).



Face a janeiro, o INE aponta o aumento da contribuição para a variação homóloga do IPC da classe de produtos alimentares e bebidas não alcoólicas, dos transportes e dos restaurantes e serviços de alojamento. Em sentido inverso, destaca a classe da habitação, água, eletricidade, gás e outros combustíveis.

c/Lusa