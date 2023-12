INE. Famílias portuguesas pouparam mais no terceiro trimestre do ano

As famílias portuguesas pouparam mais no terceiro trimestre deste ano. O Instituto Nacional de Estatística revelou que a taxa de poupança das famílias foi de 6,6% entre julho e setembro. É um aumento de 0,8 pontos percentuais em relação aos três meses anteriores.

Os valores resultam de uma subida de 1,9% do rendimento disponível bruto, acima do crescimento de 1,1% do consumo privado.



O rendimento das famílias cresceu mais do que os gastos. O consumo privado registou um crescimento apenas porque os preços subiram, e não porque as famílias tenham comprado mais.