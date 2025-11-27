INEM alerta para aumento de intoxicações por monóxido de carbono com quase 30 casos este ano
Lareiras, braseiras, esquentadores ou aquecedores a gás. A sua utilização coloca riscos de intoxicação, pelo que o INEM sublinha a necessidade de cuidados acrescidos, agora que se aproxima o Inverno.
Quase 30 pessoas sofreram intoxicações por monóxido de carbono este ano, um valor superior ao número total de casos de 2024, sendo a maioria relacionada com o uso de braseiras, revelou hoje o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).
O INEM destacou a necessidade de utilizar com segurança os aparelhos que possam produzir monóxido de carbono (gás invisível e sem cheiro), como as lareiras, as braseiras, os esquentadores ou aquecedores a gás.
Para prevenir a intoxicação, que causa dores de cabeça, náuseas, mal-estar, sonolência ou desmaio, é necessário verificar o estado e a manutenção dos equipamentos antes de serem utilização, sendo esta uma das medidas recomendadas pelo Centro de Informação Antivenenos (CIAV) do INEM.
As pessoas devem também evitar utilizar os aparelhos em espaços fechados e assegurar a ventilação adequada nas divisões onde os equipamentos estão a funcionar, segundo o centro.
Para prevenir o problema, o CIAV destacou ainda a abertura de portas e janelas.
De acordo com a nota, a retirada de pessoas para o exterior também é pertinente caso sejam identificados sintomas.
Os indivíduos devem contactar o CIAV (800 250 250) ou o 112, em caso de intoxicação por monóxido de carbono, alertou o INEM.