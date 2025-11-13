INEM com 11 milhões de euros para manutenção e gestão da frota

"Todos já vimos, já lemos e já ouvimos relatos e situações de parte dessa frota automóvel não ter a manutenção desejável e, por isso, estar em situações de inoperacionalidade", referiu o ministro da Presidência, em conferência de imprensa após o Conselho de Ministros.

Perante isso, o executivo aprovou uma "despesa plurianual de 11 milhões de euros para a manutenção e gestão da operação da frota de veículos do INEM", adiantou António Leitão Amaro.

No final de 2024, uma auditoria da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) concluiu que, em outubro desse ano, a frota de emergência médica do INEM era constituída por 524 veículos, dos quais 170 estavam em oficina, o que representava 33% do total dos meios de emergência próprios.

Dos 524 veículos de emergência médica,76,7% tinham data de matrícula até 2015 (inclusive), referiu ainda a IGAS, para quem a antiguidade da frota, bem como a utilização em condições bastante exigentes, causava "constrangimentos operacionais e aumento da despesa pública", tendo em conta a frequência e o valor da reparação e manutenção.