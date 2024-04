Inflação a 12 meses em Moçambique cai em março para 3% - INE

Os dados do INE no Índice de Preços no Consumidor (IPC) indicam que Moçambique "registou uma subida do nível geral de preços na ordem de 3,03%" a 12 meses, face a março de 2023 e que as divisões de Educação, de Restaurantes, hotéis, cafés e similares, e de Alimentação e bebidas não alcoólicas "foram as que tiveram maior subida de preços, ao variarem com 10,39%, 5,93% e 4,94%, respetivamente".

A inflação homóloga em fevereiro (12 meses) foi de 4%, em janeiro de 4,19% e em dezembro de 5,3%.

O relatório do IPC acrescenta que o país registou uma subida de preços de 0,03% no espaço de um mês, contra 0,47% em fevereiro, 0,93% em janeiro e 1,29% em dezembro.

"A divisão de Vestuário e calçado destacou-se, ao contribuir no total da variação mensal [em março], com cerca de 0,04 pontos percentuais positivos", lê-se.

Moçambique fechou o ano de 2023 com uma inflação homóloga, a 12 meses, de 5,30% e 7,1% de média a um ano, segundo dados anteriores do INE, quando a previsão oficial do Governo era de 7%.

O Governo moçambicano anunciou em 13 de fevereiro que o país registou um crescimento económico de 5% em 2023 face a 4,4% em 2022, destacando uma "expansão económica" que superou a média regional da Comunidade de Desenvolvimento da África do Sul (SADC).