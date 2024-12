Inflação acelera em novembro para 2,7% nos EUA

Na comparação mensal, o aumento de preços foi de 0,3%, mais forte em novembro do que no mês anterior, quando tinha sido de 0,2%, o que se deve principalmente à evolução dos preços da habitação e da alimentação.

A inflação subjacente, que exclui os preços da energia e dos alimentos devido à sua maior volatilidade, manteve-se em 3,3%.

Estes dados são divulgados a uma semana da reunião da Reserva Federal (Fed) para decidir se corta de novo as taxas de juro.

O banco central norte-americano optou por começar em setembro a cortar as taxas de juro, depois de as ter mantido no nível mais alto em mais de 20 anos para conter a inflação.

Começou com um corte de 50 pontos base e em novembro voltou a aprovar uma redução, mas mais moderada de 25 pontos base. Atualmente, a taxa dos fundos federais situa-se no intervalo entre 4,5% e 4,75%.

Nos Estados Unidos, a inflação atingiu um pico de 9,1% em junho de 2022.