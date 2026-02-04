Inflação da zona euro abranda para 1,7% em janeiro

De acordo com a estimativa do serviço de estatística da União Europeia, no que diz respeito às principais componentes da inflação na zona euro, os serviços deverão registar a taxa anual mais elevada em janeiro (3,2%, contra 3,4% em dezembro de 2025), seguidos dos produtos alimentares, álcool e tabaco (2,7%, em comparação com 2,5%), bens industriais excluindo energia (0,4%, face a 0,3%) e energia (-4,1%, contra -1,9% em dezembro).

A taxa de inflação subjacente (à qual são excluídos componentes mais voláteis como alimentação e energia) foi estimada em 2,2% em janeiro, face a 2,3% em dezembro de 2025 e 2,7% no mês homólogo.