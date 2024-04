Inflação desacelera para 2,4% na Zona Euro e 2,6% na União Europeia

Confirma-se, assim, a estimativa rápida de abrandamento da taxa de inflação anual, na Zona Euro, para 2,4 por cento - o que acontece pelo terceiro mês consecutivo -, relativamente aos 6,9 por cento de março de 2023 e aos 2,6 de fevereiro deste ano, ou seja, em cadeia.

Quanto ao conjunto dos 27 países-membros da União, a inflação foi de 2,6 por cento, em contraste com a taxa homóloga de 8,3 por cento e os 2,8 de fevereiro.



As taxas mais reduzidas, de acordo com os dados agora divulgados pelo Eurostat, cabem à Lituânia, com 0,4 por cento, à Finlândia, com 0,6 e à Dinamarca, com 0,8 por cento.As taxas de inflação mais altas pertencem à Roménia, com 6,7 por cento, à Croácia, com 4,9, e a Áustria e Estónia ambas com 4,1 por cento.

Relativamente a fevereiro, a taxa recuou em 13 dos Estados-membros, estabilizou em quatro e agravou-se nos restantes dez.

Em Portugal, a taxa de inflação homóloga foi de 2,6 por cento em março, acima dos 2,3 de fevereiro. Ainda assim, verifica-se um recuo acentuado, quando comparada os 8,0 por cento de março do ano passado.

Recorde-se que o Banco Central Europeu estabeleceu a meta de dois por cento para a inflação a médio prazo.



