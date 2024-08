Inflação em Portugal abranda para 1,9% em agosto

"Tendo por base a informação já apurada, a taxa de variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) terá diminuído para 1,9% em agosto de 2024, taxa inferior em 0,6 pontos percentuais (p.p.) à observada no mês anterior", lê-se no destaque do gabinete de estatística nacional.





A inflação voltou a ficar abaixo dos 2%, algo que já não acontecia desde dezembro de 2023. Já o indicador de inflação subjacente, que exclui os preços mais voláteis, como produtos alimentares não transformados e energéticos, "terá registado uma variação de 2,4% (taxa igual à do mês precedente)".







A variação do índice relativo aos produtos energéticos diminuiu para -1,4% (4,2% no mês anterior), essencialmente devido à conjugação da redução mensal nos preços dos combustíveis e lubrificantes (-2,5%) com o efeito de base associado ao aumento registado em agosto de 2023 (9,3%).





Já a variação do índice referente aos produtos alimentares não transformados diminuiu para 0,8% (2,8% em julho), destacando-se o contributo da fruta fresca para esta desaceleração, parcialmente atribuível ao efeito de base associado ao aumento de 3,9% registado em agosto de 2023 nesta categoria.



O INE estima "uma variação média nos últimos doze meses de 2,3% (2,5% no mês anterior)".

Comparativamente com o mês anterior, a variação do IPC terá sido -0,3% (-0,6% em julho e 0,3% em agosto de 2023).



O Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) português terá registado uma variação homóloga de 1,8% (2,7% no mês precedente).



Os dados definitivos referentes ao IPC do mês de agosto de 2024 serão publicados no próximo dia 11 de setembro.



Inflação na Zona Euro desacelera para 2,2%





Na Zona Euro, a taxa de inflação anual fixou-se em 2,2 por cento em agosto. De acordo com a estimativa rápida divulgada esta sexta-feira pelo Eurostat, houve um abrandamento face à taxa de 2,6% registada em julho.







Entre os países do bloco, onde se utiliza o Índice Harmonizado de Preços do Consumidor (IHPC) para permitir comparações, Bélgica (4,5%), Estónia (3,4%) e Países Baixos (3,3%) registaram as taxas mais altas.





Já Portugal registou uma variação do IHPC de 1,8% em agosto, ficando abaixo da média da zona euro.





Lituânia (0,8%) e Letónia (0,9%) foram os Estados-membros com uma taxa de inflação mais baixa neste mês.







c/Lusa