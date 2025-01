Inflação nos 2,4%, mas ministro da Economia satisfeito com valor abaixo do previsto

Foto: Nuno Patrício - RTP

Contudo a inflação acelerou para 3 por cento, em dezembro, meio ponto percentual acima da taxa de novembro.



Para a aceleração da inflação no último mês de 2024 contribuiu, sobretudo, o aumento dos preços nos produtos energéticos e nos produtos alimentares não transformados.



A subida do Índice de Preços no Consumidor regista-se já a quatro meses consecutivos.



Confirma, assim, a descida da inflação média anual para os 2,4% em 2024, abaixo dos 4,3% observados em 2023 e dos 7,8% de 2022. No entanto, mantém-se acima da meta de 2% definida pelo Banco Central Europeu.