Inflação nos EUA acelera para 2,6% em dezembro

De acordo com os dados publicados hoje pelo Departamento do Comércio, na comparação mensal, a inflação também acelerou com os preços a aumentarem 0,3%, contra 0,1% no mês anterior, uma subida em linha com o esperado pelos analistas.

A inflação subjacente, que exclui os preços da energia e da alimentação, com maior volatilidade, acelerou igualmente de um mês para o outro (0,2% contra 0,1%), mas permaneceu estável em 2,8% na comparação com dezembro do ano anterior.

Este índice de preços dos gastos no consumo pessoal é o privilegiado pela Fed para orientar a sua política monetária, tendo o banco central norte-americano fixado como objetivo uma inflação de 2%.

Os dados divulgados hoje surgem dois dias depois de a Fed ter deixado as taxas de juro inalteradas, alegando que a inflação ainda está "um pouco elevada" e que não há necessidade de "agir precipitadamente" na descida dos juros, quando a economia norte-americana mostra solidez, em particular no mercado laboral.