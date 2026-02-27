Inflação sobe para 2,1% em fevereiro

(em atualização)

A diferença no Índice de Preços no Consumidor (IPC) em relação a fevereiro de 2025 é de 2,10%, quando, em janeiro, a variação homóloga foi de 1,92%.

Com esta subida, o IPC volta a ficar num patamar de inflação acima de 2%, à semelhança do que aconteceu entre abril e dezembro de 2025.



O indicador da inflação subjacente, que se refere ao índice total excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos, registou em fevereiro uma variação de 1,9%, taxa superior em 0,1 pontos percentuais à do primeiro mês de 2026.

Comparativamente com o mês anterior, a variação do IPC terá sido 0,1% (tinha sido -0,7% em janeiro e -0,1% em fevereiro de 2025).

O Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) português, que permite fazer comparação com a inflação registada noutros países na zona euro, foi de 2,1%, valor idêntico ao do IPC.

Os dados definitivos sobre a inflação serão publicados no próximo dia 11 de março.