Entre outras medidas, está a redução de 23 para seis por cento do IVA da construção para habitação própria, o fim do IMT na compra de habitação própria e o uso de imóveis públicos abandonados.



O líder liberal lembrou que o pacote do seu partido para a Habitação tinha sido aprovado pelo PSD no Parlamento e seria estranho se fosse agora rejeitado pelo Governo de Luís Montenegro.