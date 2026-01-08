Insolvências de empresas na Alemanha atingem nível mais alto em 20 anos
O número de insolvências de empresas na Alemanha atingiu em 2025 o nível para alto dos últimos 20 anos (17.604), de acordo com uma análise divulgada hoje pelo Instituto Leibniz de Investigação Económica de Halle (IWH).
No total, em 2025, 17.604 empresas declaram insolvência na Alemanha, o número mais alto desde 2005, destacou o IWH, que observou que mesmo durante a crise financeira de 2008 o número foi menor.
As insolvências afetaram 170.000 postos de trabalho, dos quais 62.000 na indústria transformadora.
Segundo os investigadores do estudo, o elevado número de insolvências já não reflete os efeitos pós-pandemia, com a retirada dos subsídios e ao aumento das taxas de juro que ocorreram a partir de 2022, mas "refletem cada vez mais os desafios económicos atuais na Alemanha".
Segundo a informação disponibilizada, só no mês de dezembro do ano passado foram registadas 1.519 insolvências de sociedades, um aumento de 17% em relação ao mês anterior. Este número também supera em 14% o registado em dezembro de 2024 e em 75% a média deste mês entre 2016 a 2019, antes da pandemia de covid-19.
O IWH espera que a tendência se mantenha durante o primeiro trimestre de 2026.
Também o jornal económico Handelsblatt publicou na quinta-feira uma avaliação, segundo a qual, no ano passado, 471 grandes empresas com mais de 10 milhões de euros anuais em vendas declararam insolvência, representando um aumento de 25% em relação a 2024.
Para 2026, esta avaliação prevê que as insolvências de grandes empresas continuem a aumentar entre 15% e 20%, devido a fatores como a fraqueza estrutural, a redução da produção industrial e as barreiras comerciais com os EUA.
Estas dificuldades são ainda agravadas pelos elevados custos da energia e da mão de obra, que reduzem a competitividade das empresas alemãs.