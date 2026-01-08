Insolvências de empresas na Alemanha atingem nível mais alto em 20 anos

No total, em 2025, 17.604 empresas declaram insolvência na Alemanha, o número mais alto desde 2005, destacou o IWH, que observou que mesmo durante a crise financeira de 2008 o número foi menor.

As insolvências afetaram 170.000 postos de trabalho, dos quais 62.000 na indústria transformadora.

Segundo os investigadores do estudo, o elevado número de insolvências já não reflete os efeitos pós-pandemia, com a retirada dos subsídios e ao aumento das taxas de juro que ocorreram a partir de 2022, mas "refletem cada vez mais os desafios económicos atuais na Alemanha".

Segundo a informação disponibilizada, só no mês de dezembro do ano passado foram registadas 1.519 insolvências de sociedades, um aumento de 17% em relação ao mês anterior. Este número também supera em 14% o registado em dezembro de 2024 e em 75% a média deste mês entre 2016 a 2019, antes da pandemia de covid-19.

O IWH espera que a tendência se mantenha durante o primeiro trimestre de 2026.

Também o jornal económico Handelsblatt publicou na quinta-feira uma avaliação, segundo a qual, no ano passado, 471 grandes empresas com mais de 10 milhões de euros anuais em vendas declararam insolvência, representando um aumento de 25% em relação a 2024.

Para 2026, esta avaliação prevê que as insolvências de grandes empresas continuem a aumentar entre 15% e 20%, devido a fatores como a fraqueza estrutural, a redução da produção industrial e as barreiras comerciais com os EUA.

Estas dificuldades são ainda agravadas pelos elevados custos da energia e da mão de obra, que reduzem a competitividade das empresas alemãs.