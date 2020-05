Instituições da Marinha Grande unem-se para apoiar famílias em dificuldades

Com a colaboração do Rotary Club da Marinha Grande, o projeto `Todos Pela Marinha` pede donativos para apoiar quem precisa, nomeadamente famílias que, de repente, ficaram sem emprego e em "grande fragilidade económica", explica uma nota do Rotary Club.

Através da página todospelamarinha.com é possível ajudar e ser ajudado, através da informação de oferta de bens ou de um registo de pedido de apoio.

As contribuições podem ser dadas através de produtos alimentares, bens básicos, donativos em dinheiro, assistência psicossocial, voluntariado para integrar equipas no terreno ou até formações para gerir a economia doméstica.

"A pandemia da covid-19 trouxe uma nova realidade. O abrupto corte de rendimentos, causado quer com o desemprego quer com o `lay-off`, quer ainda com encerramento forçado de pequenas unidades económicas, engrossou dramaticamente o número de pessoas que se encontram num estado de emergência. São os `novos fragilizados` que, dificilmente, se enquadram na oferta social existente por não estarem referenciados ou por não se enquadrarem nos critérios exigidos", recorda o Rotary Club.

Este projeto pretende, por isso, dar uma resposta "urgente" a estas pessoas que, "não possuindo uma `almofada de segurança`, se encontram agora numa situação dramática que nunca conheceram".

A nota reforça que são "trabalhadores independentes, pessoas sem contrato de trabalho regular e/ou informal, empresários em nome individual com micro negócios, trabalhadores da área do turismo, trabalhadores em `lay-off` com um orçamento familiar no limite, etc.".

O Rotary Club informa que o projeto tem agregado empresas, instituições e sociedade em geral.

Existe ainda um conjunto de personalidades e figuras públicas do concelho que se juntam à causa na campanha `Pôr a Máscara por Quem Precisa`, como é o exemplo dos humoristas Jorge Mourato e Marco Horácio, naturais do concelho da Marinha Grande, no distrito de Leiria.

Os donativos financeiros podem ser remetidos para o Rotary Club da Marinha Grande: IBAN PT 50 0010 0000 27936240001 37.

Na página todospelamarinha.com é divulgado o valor já reunido pela campanha de angariação de fundos, que apela à generosidade de empresas e particulares.

Outro tipo de donativos podem ser entregues na escola Guilherme Stephens, Bloco 1 -Sala A14, às terças e quintas-feiras, das 17:00 às 19:00.

O projeto `Todos Pela Marinha` vai ter presença também nas redes sociais (Facebook e Instagram) e tem o endereço eletrónico geral@todospelamarinha.com ao dispor da população.