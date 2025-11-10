Inteligência Artificial domina Web Summit. Edição deste ano marcada por enxame de jatos privados

De olhos postos na China

Expansão da Web Summit



Os números continuam a impressionar, mas de alguma forma estagnaram face a edições anteriores.



Miguel Soares - Antena 1

Jatos pouco privados



É uma oportunidade para acompanhar as novas tendências, para fechar negócios e abrir os olhos ao que de melhor se faz no mundo, seja no domínio da robótica, por exemplo, ou, claro, da Inteligência Artificial.A IA é, de resto, o prato forte desta edição, como sublinha à Antena 1 oda Web Summit em Portugal e no Brasil, Artur Pereira: "É o principal tema deste ano. Nós, aliás,".A edição que agora começa traz novidades. Uma delas é o Fórum China."Uma delegação chinesa significativa do Ministério do Comércio, que junta também a agência do ciberespaço e várias empresas da China para trazerem a visão da inovação que está a acontecer nesta nesta parte do mundo", revela Artur Pereira.A organização nunca viu cumprido o desejo de que o espaço para a cimeira fosse ampliado. Uma realidade que Artur Pereira desvaloriza: "Nós temos vindo a expandir o evento para outros países também. Acho que por este lado, nós conseguimos fazer crescer cada vez mais a nossa empresa e a nossa marca a nível mundial".Aliás, acrescenta, ". Este ano temos um recorde no número debrasileiras a participar no evento, por exemplo. E o mesmo acontece com o nosso evento no Médio Oriente, em Doha, no Qatar, bem como em Vancouver, no Canadá".Quanto ao alerta da própria WebSummit da falta de slots no aeroporto de Lisboa para acolher os jatos privados de alguns participantes, Artur Pereira desvaloriza: "para para participar no evento, por isso não estamos preocupados".Questionado perante o facto de ter sido a própria Web Summit a fazer o alerta público, Artur Pereira limita-se a acrescentar que "o que a Web Summit fez foi apenas recomendar as linhas aéreas comerciais".Confrontado com a notícia dode que vários participantes estão a aterrar em Espanha para conseguirem chegar à cimeira, Artur Pereira, diz apenas não ter "informações de que as pessoas" estejam a "aterrar em Badajoz ou em qualquer outro sítio". E remata que a expetativa é que as pessoas "venham, na sua grande maioria, através de linhas aéreas comerciais", como "acontece na maior parte dos casos", até porque