IVA das touradas regressa a 6%

Foto: Pedro A. Pina - RTP

Já o fim das comissões cobradas pelos bancos no reembolso antecipado do crédito à habitação acabou por não passar.



O Parlamento aprovou ainda mais duas propostas para travar o fim da publicidade na RTP.



PCP e Livre apresentaram iniciativas com ligeiras diferenças da do BE, que já tinha sido aprovada, em particular referindo-se ao contrato de concessão do serviço público de televisão e rádio.