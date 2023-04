IVA zero. DECO considera que "consumidores estão bastante atentos"

No dia em que entra em vigor a isenção de IVA para um cabaz de 46 alimentos considerados essenciais, Natália Nunes, do Gabinete de Proteção Financeira da DECO, afirma que "os consumidores estão bastante atentos", desde logo "as famílias de menores rendimentos".

"Interessa aos consumidores, às famílias, que estas medidas tenham aqui um efeito, que haja alguma estabilidade nos preços dos produtos alimentares ou até mesmo um redução", acentuou esta terça-feira, em entrevista à RTP3, a responsável da Associação para a Defesa do Consumidor.



"Não se pode pensar que esta medida, por si só, vai permitir que as famílias que estão em dificuldades, hoje, em pagar a fatura do supermercado deixem de ter essas dificuldades. Claro que o efeito não é esse. Agora, irá aliviar, ainda que de forma ténue, o custo do cabaz dos produtos alimentares para as famílias. É isto que se pretende", fez notar Natália Nunes.