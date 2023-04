IVA zero para cabaz de 46 alimentos entra em vigor

São 46 os alimentos considerados essenciais que integram o cabaz isento de IVA. O sector do retalho alimentar tem 15 dias para fazer refletir a medida nos preços.

João Torgal - Antena 1



O Executivo estima que a medida tenha, este ano, um impacto de 0,2 por cento na redução da taxa de inflação.

A escolha dos produtos abrangidos pelo IVA zero assentou num cabaz de alimentação saudável do Ministério da Saúde e em dados das empresas de distribuição sobre os produtos mais consumidos.