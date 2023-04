IVA zero. Presidente da CAP pede celeridade nas ajudas para os produtores

Eduardo Oliveira e Sousa denuncia que até ao momento os apoios à produção anunciado no âmbito do pacote IVA zero ainda não foram pagos aos agricultores.



O presidente CAP pede que se agilizem estas medidas "para que haja depois um impacto nos verdadeiros custos dos produtos", explicando que "o IVA é apenas um pormenor".



"Os produtores têm de ter ajuda em tempo e horas, o que não está a acontecer", lamentou.