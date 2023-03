IVA Zero. Poupança de dez euros no cabaz com os 44 bens essenciais

Foto: REUTERS/Pedro Nunes

A RTP foi preencher o cabaz de 44 bens essenciais que passarão a não pagar IVA. Fez as contas e uma lista, que ficou por 169,81 euros. Passará a custar 160,20 euros, o que significa uma poupança de quase dez euros em cada cabaz.