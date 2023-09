IVA zero prolongado para controlar "preço dos bens alimentares fundamentais para as famílias"

, afirmou António Costa na noite de quarta-feira.Estava previsto esta medida terminar em outubro, mas admitindo que a medida tem resultado, o primeiro-ministro anunciou que o Conselho de Ministro vai aprovar a extensão da redução do IVA zero até 31 de dezembro.De acordo com o primeiro-ministro o cabaz do IVA zero inclui alimentos como cereais, laticínios, carne, peixe, fruta e legumes. A descida de 6 para 0 por cento num conjunto de 46 produtos alimentares considerados essenciais entrou em vigor em abril., explicou durante a intervenção na Academia Socialista.E relembrando as críticas de que tem sido alvo enquanto primeiro-ministro, por parte da oposição, António Costa frisou:António Costa falava em Évora à margem da cerimónia de abertura da Academia do PS, que acontece durante quatro dias e agradeceu "em particular às dezenas de jovens" presentes.

Embora tenha evitado referir as críticas do PSD ao Governo, que tem pedido para que se reduza o IRS, acabou por dar resposta às exigências da oposição ao anunciar que o a extensão do IVA zero será aprovada já esta quinta-feira em Conselho de Ministros.





António Costa admitiu ainda que o Governo tem noção de “o quanto as famílias estão a ser impactadas” com o aumento de custo de vida, apresentando outras medidas.