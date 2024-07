Japão regista excedente comercial de 1,4 mil milhões de euros em junho

O excedente de junho é mais de seis vezes superior ao excedente de 36,5 mil milhões de ienes (214 milhões de euros) registado no mesmo mês do ano passado, indicam dados preliminares divulgados pelo Ministério das Finanças.

As exportações japonesas subiram 5,4% em termos anuais no sexto mês deste ano, para 9,2 biliões de ienes (54 mil milhões de euros), enquanto as importações aumentaram 3,2% em termos anuais, para 8,9 biliões de ienes (52 mil milhões de euros).

Por país, o Japão registou um défice de 335,5 mil milhões de ienes (1,97 mil milhões de euros) com a China, o maior parceiro comercial, em junho, o que representa menos 24,4% do que no ano anterior.

Com a maior economia do mundo e segundo parceiro comercial, os Estados Unidos, Tóquio registou um excedente de 870 milhões de ienes (cinco mil milhões de euros), um aumento de 6,8% em relação ao ano anterior.

Com a UE, terceiro parceiro comercial, o Japão registou um défice de 185,9 milhões de ienes (mil milhões de euros), mais 596,3% do que em junho do ano passado.

Com o Brasil, o país asiático reduziu o défice em 12,5%, para 41,6 milhões de ienes (244 milhões de euros).