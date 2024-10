Japoneses da Japan Pulp and Paper compram Inapa France por 25 ME

"Na presente data, foi celebrado o contrato para a venda das ações [da Inapa France] à JPP, pelo preço fixo de EUR 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de euros)", lê-se num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

De acordo com a Inapa, este valor "apenas poderá ser reduzido caso, entre a data de referência utilizada para determinação do preço (`locked box date`) e conclusão efetiva da transação, se verifiquem eventos comummente designados como `leakage` - i.e., transferências de fundos ou ativos das empresas-alvo em benefício da Inapa IPG ou de partes relacionadas (e.g. pagamentos de dividendos ou outras distribuições, entregas de ativos, entre outros".

A operação prevê a venda aos japoneses da JPP das ações representativas de 100% do capital social da Inapa France e, indiretamente, de 100% do capital social detido por esta sociedade na JJ LOOS.

A consumação da transmissão das ações está sujeita à verificação ou dispensa de verificação, até 01 de fevereiro de 2025, de um conjunto de condições: Autorização para a operação no quadro do regulamento europeu relativo a subvenções estrangeiras que distorcem o mercado interno; libertação de garantias e outros ónus incidentes sobre ativos e ações das empresas-alvo que tenham sido dados em garantia de dívidas do grupo da Inapa IPG ou de partes relacionadas (com exceção das empresas-alvo); e aprovação da transação pela comissão de credores da Inapa.

A venda da Inapa France à JPP acontece na sequência da deliberação da assembleia de credores do passado dia 27 de setembro, para que fosse concedido um prazo de 30 dias para negociação exclusiva com o grupo japonês.

Em julho, a Inapa anunciou a insolvência devido a uma "carência de tesouraria de curto prazo" da sua subsidiária Inapa Deutschland GmbH no montante de 12 milhões de euros, para a qual não foi encontrada solução.

No seguimento da insolvência, "foi iniciado um processo competitivo junto de potenciais investidores na Inapa IPG e nos seus ativos", como foi explicado no relatório do administrador da insolvência.

Esta venda surge na sequência desse processo, no âmbito do qual foi também já anunciada, a 09 de outubro passado, a venda da Inapa Packaging à Next Pack por 20 milhões de euros.

O grupo Inapa foi fundado em 1965 e tem como principal acionista a empresa pública Parpública, com 44,89%.