João Leão e a negociação orçamental. "Tem que haver grande abertura"

O ex-governante, que negociou orçamentos do Estado no Governo de António Costa, desvaloriza as recentes trocas de acusações entre as partes. Considera que este tipo de comunicação não é a ideal. E defende que a postura terá de ser de compromisso por parte de Luís Montenegro e de Pedro Nuno Santos.O IRS Jovem, proposto pelo Governo, é uma das medidas que dificultam um entendimento com o Partido Socialista. João Leão acredita que há margem para o Executivo recuar nesta medida e alerta para problemas de equidade.