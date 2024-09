Governo e PS reunidos. Em que ponto está a negociação do Orçamento do Estado?

O encontro desta sexta-feira acontece sob um clima de ávida troca de argumentos entre as duas partes, que se intensificou depois de o Governo, no fim de semana passado, ter acusado o PS de “ indisponibilidade recorrente ” para discutir o Orçamento do Estado.

O PS lamentou o “comunicado incompreensível e inaceitável” do Governo, que considerou ser uma “provocação”, anunciando de seguida terem chegado a acordo para se reunirem esta sexta-feira, às 15h00.

O primeiro-ministro recusou estar a fazer “chantagem ou pressão política”, mas avisou que governar em duodécimos não é solução Em resposta, Pedro Nuno Santos garantiu que o PS “não tem interesse em que o Orçamento do Estado seja inviabilizado” e acusou antes o Governo de ter “ pouca vontade de criar um bom ambiente negocial ”.O secretário-geral do PS reiterou que “só não haverá Orçamento se o Governo não quiser”, mas avisou que para isso acontecer terá de ceder ao PS.

IRS e IRC no centro da discórdia

No início de setembro, napolítica, Pedro Nuno Santos anunciou as condições para viabilizar o Orçamento do Estado , deixando claro quais as medidas chave em que não haverá cedências da parte do PS. Entre elas estão as propostas de IRS e IRC., disse o líder do partido no início de setembro, acrescentando que se estas propostas forem aprovadas com a IL e o Chega “então é com esses partidos que também o Orçamento do Estado deve ser aprovado”.

Na quinta-feira, véspera da reunião negocial com o secretário-geral socialista, o primeiro-ministro veio carregar na ideia de que a proposta de Orçamento do Estado para 2025 não está fechada e "existe margem" para negociar, prometendo que "essa margem será esgotada até ao limite".

A mesma ideia foi defendida esta quarta-feira pela líder parlamentar do PS., disse Alexandra Leitão durante uma entrevista na RTP, acrescentando que o os socialistas não vão apresentar uma contraproposta.Pedro Nuno Santos afirmou na terça-feira que o seu partido vai apresentar as suas propostas no encontro desta sexta-feira e disse esperar “sinceramente que o Governo as aceite, não só porque vai melhorar a resposta aos portugueses, mas também porque pode garantir a viabilização do Orçamento do Estado”., reiterando que está “empenhado fortemente em dar a Portugal um Orçamento do Estado para 2025, e em não dar instabilidade política, economia e social ao país”.O primeiro-ministro, Luís Montenegro, afirmou hoje que a proposta de Orçamento do Estado para 2025 não está fechada, "existe margem" para negociar, e prometeu que "essa margem será esgotada até ao limite".A proposta do Orçamento do Estado para 2025 tem de dar entrada na Assembleia da República até 10 de outubro. A aprovação do documento é ainda incerta, uma vez que os partidos que formam o Governo (PSD e CDS) somam apenas 80 deputados, um número insuficiente para garantir a viabilização do documento.Desta forma, para que o OE2025 seja aprovado, será necessária a abstenção do PS ou o voto favorável do Chega, que já garantiu que não vai viabilizar o Orçamento se o Governo negociar com o PS.