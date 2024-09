Negociação do Orçamento junta Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos

AFP

Reunião que acontece numa altura de tensão entre Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos e ainda com várias matérias que parecem deixar difícil um entendimento.



Este encontro acontece depois de duas rondas negociais entre Governo e partidos da oposição, em que Montenegro não esteve presente, o que levou Pedro Nuno Santos a também não integrar a delegação do PS.



Recorde-se que a proposta de Orçamento do Estado tem de ser entregue na Assembleia da República até 10 de outubro. Para que seja aprovado, o Governo precisa da abstenção do PS ou do voto a favor do Chega.