Pedro Nuno Santos acusa Governo de ter "pouca vontade de criar bom ambiente negocial"

O secretário-geral do PS responde assim às declarações de Luís Montenegro, que avisou que governar o país em duodécimos não é solução “E aquilo que temos visto nos últimos dias é muito pouca vontade do Governo de criar um bom ambiente negocial”, insistiu.Pedro Nuno Santos diz que as declarações do primeiro-ministro e os comunicados emitidos pelo Governo no fim de semana – que descreve como uma “provocação infantil ao PS” – “não são de quem quer aprovar ou viabilizar o Orçamento do Estado”.Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro vão reunir na sexta-feira para debater o Orçamento do Estado. “Vamos apresentar as nossas propostas e esperamos sinceramente que o Governo as aceite, não só porque isso vai melhorar a resposta aos portugueses, mas também porque pode garantir a viabilização do Orçamento do Estado”, disse o secretário-geral do PS.