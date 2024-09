Montenegro fecha a porta a duodécimos em caso de chumbo do Orçamento

"Exprimo em jeito de conclusão um pensamento que creio que sua excelência o presidente da República tem deixado de forma muito clara:, vincou o chefe do Executivo, ao intervir na abertura do Conselho Nacional do PSD.

Ao início da tarde de segunda-feira, Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que, "se não houver Orçamento", dar-se-á uma "crise política e económica".



Na reunião partidária, Montenegro recusou a ideia de estar a ensaiar uma estratégia de "chantagem ou pressão política"., quis fazer notar."É imprescindível e imperioso que, nos próximos dias e nas próximas semanas, todos tenham sentido de responsabilidade, todos tenham sentido de Estado, todos tenham a capacidade de colocar o interesse coletivo à frente de qualquer outro interesse mais individualizado", carregou.

O Conselho Nacional dos social-democratas foi convocado no quadro do adiamento do 42.º Congresso do partido, devido aos incêndios da última semana.



O primeiro-ministro sustentaria ainda que"Se o interesse nacional, no juízo destes partidos, for de rejeição do orçamento, têm de assumir a responsabilidade de rejeitar o Orçamento. Se o interesse nacional, na visão de outros partidos, é que devemos ter um Orçamento de Estado em vigor em 2025, devem naturalmente ter as iniciativas e diligências que possam contribuir para ter esse desfecho", prosseguiu, para garantir que "a porta" do Executivo "está aberta"."Não vamos falar com impulsividade, com estados de alma, repito,, mesmo que seja o nosso interesse partidário. Parece-me absolutamente incontornável que a interpretação do interesse nacional, do interesse coletivo, deve mesmo conduzir à aprovação de um orçamento do Estado para 2025", insistiu o governante.

"Compromissos assumidos em campanha"

Luís Montenegro enunciou, todavia, um limite para as negociações da proposta de Orçamento do Estado, designadamenteDurante o seu discurso, precedido por um minuto de silêncio pelas vítimas dos incêndios, o líder laranja tratou de deixar mensagens aos adversários políticos, na sequência da troca de comunicados com o secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos., apontou.Segundo Montenegro, desde abril que o Executivo da Aliança Democrática "esteve a governar, continua a governar" e está "onde sempre esteve".Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos reúnem-se na próxima sexta-feira, a partir das 15h00, com a proposta de Orçamento do Estado para 2025 sobre a mesa.

c/ Lusa