José Sena Goulão - Lusa

O líder do PSD deixou bem claro que o eventual voto negativo dos partidos da oposição terá consequências. Uma posição que abre a porta a eleições antecipadas, caso a proposta de Orçamento não seja viabilizada no Parlamento.



O primeiro-ministro reúne-se com o líder da oposição, Pedro Nuno Santos, na próxima sexta-feira, precisamente para negociar o Orçamento do Estado para o próximo ano.